19/01/2017 02:34

CALCIOMERCATO VILLARREAL FELIPE CAICEDO / Il Villarreal cerca un rinforzo per l'attacco in questa finestra di calciomercato e l'obiettivo principale è uno solo: Felipe Caicedo, 28enne ecuadoriano dell'Espanyol. Come riporta 'fichajes.com', è lui il candidato numero uno a vestire la maglia del 'sottomarino giallo'.

B.D.S.