18/01/2017 18:00

SONDAGGIO LAZIO GENOA / Si disputerà questa sera il penultimo ottavo di finale di coppa Italia, la gara tra Lazio e Genoa. Calciomercato.it ha chiesto sul proprio account Twitter ufficiale un pronostico ai propri follower: il 60% delle preferenze è andata alla squadra di Inzaghi, favorita per il passaggio del turno. Parte in svantaggio, invece, il Genoa indicato come favorito nel 40% di risposte.

B.D.S.