ACCADDE OGGI - Meteora Henry, il rimpianto della Juventus

18/01/2017 17:47

HENRY JUVENTUS / Acquistato a sorpresa, ceduto altrettanto inaspettatamente: Thierry Henry resta un rimpianto per la storia del calciomercato Juventus. E' il 18 gennaio del 1999, i bianconeri arrancano in campionato e devono fare i conti con il grave infortunio di Alex Del Piero: c'è Inzaghi, è arrivato Esnaider ma non può bastare. Ecco allora che l'allora dirigente della Juventus Luciano Moggi tira fuori a sorpresa il nome di un giovane francese di belle speranze, Thierry Henry. Ha 21 anni, ma ha già vinto il Mondiale '98 con la Francia (3 reti per lui) dopo aver trascinato il Monaco alla vittoria del campionato francese nel 1996/1997 e in semifinale di Champions League nel 1997/1998: a buttare fuori i monegaschi l'anno prima fu proprio la Juventus, il primo incrocio di Titì con i bianconeri. Il secondo arriverà appunto a gennaio '99: sbarca a Torino per 18 miliardi di lire ma la sua esperienza durerà appena sei mesi. Nel calciomercato estivo successivo, infatti, l'Arsenal lo compra per 35 miliardi: una pazzia per qualcuno, un affare per Arsene Wenger visti i 174 gol messi a segno nelle otto stagioni ai 'Gunners'.

Calciomercato Juventus, rimpianto Henry: un 'terzino' con il vizio del gol

Alla Juventus Henry fatica ad ambientarsi ma i segnali che arrivano con il passare dei mesi sono positivi. L'esordio è il 24 gennaio contro il Perugia, mandato in campo da Lippi al posto di Fonseca. A febbraio ribaltone in panchina con l'arrivo di Ancelotti che non vede Henry come punta: lo schiera allora come esterno sinistro e i risultati si fanno attendere. Pian piano però il francese si adatta al nuovo ruolo: buona prestazione contro la Roma, primi gol italiani (2) contro la Lazio e l'ultima rete nella giornata conclusiva contro il Venezia. In totale nella prima stagione alla Juventus colleziona 16 presenze e tre reti e la sua conferma l'anno successivo sembra scontata. Invece le cronache raccontano un'altra storia: prima il tentativo di prestarlo all'Udinese per arrivare ad Amoroso con il no di Henry, poi l'offerta dell'Arsenal. Per la Juventus sembra un affare, invece a farlo furono i 'Gunners': a Londra Thierry Henry dimostrò tutta la sua classe e a Torino c'è chi ancora si mangia le mani.