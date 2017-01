Calciomercato Roma, Skorupski: "Ho scelto una strada diversa. Basta prestiti"

18/01/2017 17:17

CALCIOMERCATO ROMA SKORUPSKI / Intervistato da 'portowefakty.wp.pl', il portiere polacco Skorupski parla del suo futuro e dà una sorta di out out alla roma, società proprietaria del suo cartellino: "Se la Roma compra Szczesny, credo che il mio futuro non sarà più lì. Ho scelto una squadra diversa: voglio giocare, crescere e non tornare in panchina. L'Empoli è il luogo ideale per crescere ma non voglio più andare in prestito. Voglio un club che ambisca a obiettivi più elevati, giocare nello stesso posto per più anni. Un altro prestito non è un'opzione".

Sulle voci sul Torino, Skorupski dice: "Ho letto anche io, il mio futuro sarà chiaro a fine stagione. Il Torino è una società di tutto rispetto, una squadra in crescita che vuole giocare in una competizione europea. Non mi dispiacerebbe".

B.D.S.