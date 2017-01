Palermo, Salerno: "Nessun proclamo, la salvezza sarebbe un miracolo"

18/01/2017 16:58

PALERMO NICOLA SALERNO / Nicola Salerno è il nuovo direttore sportivo del Palermo. Il dirigente rosanero ha parlato a 'Il Giornale di Sicilia' analizzando la situazione della squadra di Corini: "La salvezza sarebbe un miracolo e proveremo a farlo. Non mi piace vendere fumo, non c’è spazio per proclami. Nessuno è rassegnato, rinunciare a giocare non fa parte del mio Dna. Le difficoltà ci sono ed anche il presidente lo sa, ma rimbocchiamoci le maniche".

B.D.S.