DIRETTA Coppa Italia, Sassuolo-Cesena 1-0: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/01/2017 16:41

SASSUOLO CESENA COPPA ITALIA - Ottavo di finale emiliano-romagnolo quello in programma questo pomeriggio tra il Sassuolo di Eusebio Di Francesco e il Cesena di Andrea Camplone. Chi passerà il turno, affronterà nei quarti di Coppa Italia la vincente di Roma-Sampdoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Mapei Stadium'.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Adjapong, Antei, Acerbi, Dell'Orco; Pellegrini, Sensi, Duncan; Politano, Iemmello, Ragusa. All. Di Francesco.

CESENA (3-5-2): Agazzi; Perticone, Ligi, Rigione; Balzano, Laribi, Vitale, Cinelli, Renzetti; Ciano, Rodriguez. All. Camplone.

DIRETTA LIVE:

1' Match iniziato con 2 minuti di ritardo

4' GOL SASSUOLO: Pellegrini porta in vantaggio i neroverdi raccogliendo una respinta corta di Agazzi e ribadendo in rete con il destro.



27' Ammonizione per Ligi del Cesena