Fifa, van Basten rivoluziona il calcio: addio al fuorigioco e shootout

18/01/2017 16:31

FIFA VAN BASTEN FUORIGIOCO SHOOTOUT / Addio al fuorigioco e niente più pareggi ai Mondiali: Marco van Basten, responsabile dello sviluppo tecnico della federcalcio, racconta le sue idee per rendere più spettacolare il calcio.

Si parte dalle idee per il Mondiale 2026, il primo a 48 squadre: si pensa di abolire i pareggi per rendere meno equilibrati i gironi da tre squadre e van Basten più che ai calci di rigore pensa gli shootout: "Sono spettacolari il pubblico - le sue parole alla 'Bild' - e interessanti per i giocatori. I rigori tradizionali finiscono dopo un secondo, mentre negli shootout ci sono più possibilità. Si può dribblare, tirare o aspettare il movimento del portiere".

Non strettamente legata al mondiale è l'altra idea di van Basten: addio al fuorigioco. "Sono curioso di capire cosa accadrebbe. Credo che ci sarebbe più spettacolo con gli attaccante che avrebbero più occasioni e anche più gol, quello che i tifosi vogliono vedere".

B.D.S.