Inghilterra, Bolasie aiuta la sua ex squadra: "Lo pagavamo in hamburger"

18/01/2017 16:05

BOLASIA HILLINGOND HAMBURGER / Fuori dal campo per un grave infortunio, Yannick Bolasie ha dimostrato di non aver dimenticato le sue origini e l'Hillingdon Borough, società che nella quale ha iniziato a giocare e che ora attraversa un momento di difficoltà. Proprio il presidente dell'Hillingdon Dee Dhand ha raccontato un simpatico aneddoto relativo a Bolasie: "Quando lo abbiamo tesserato volevo dargli 20 sterline a settimana ma gli altri non erano d'accordo. Così gli ho promesso un hamburger per ogni gol fatto. In una partita ne segnò otto: divise gli hamburger con i compagni".

B.D.S.