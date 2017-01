San Lorenzo, ESCLUSIVO: inserimento Chievo per Ontivero

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

18/01/2017 16:11

SAN LORENZO ONTIVERO CHIEVO / Si iscrive anche il Chievo alla corsa per Lucas Ontivero. Libero da vincoli contrattuali con il Galatasaray, l'attaccante argentino ha catalizzato le attenzioni di diverse squadre sudamericane ed europee. La trattativa con il San Lorenzo è sicuramente quella più avanzata al momento, ma non è ancora chiusa. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, nelle ultime ore i clivensi hanno manifestato un interessamento concreto per la punta mancina, non limitandosi ad un sondaggio informale. Sullo sfondo, restano vigili anche il Botafogo, il Pachuca, il Peñarol, il Cadice e l'Hajduk Spalato.