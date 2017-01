West Ham, caso Payet: costretto ad allenarsi con le giovanili

18/01/2017 15:47

WEST HAM PAYET MARSIGLIA / Continua a tenere banco in casa West Ham il caso Dimitri Payet: il trequartista francese non vuole più giocare con gli 'Hammers' e ha intenzione di trasferisi a Marsiglia. Payet è arrivato a minacciare di rompersi i legamenti in caso di no alla cessione.

Una situazione difficile quella del nazionale transalpino con i compagni che non lo vogliono più in squadra: così Payet è costretto ad allenarsi non con la prima squadra ma con l'under 23 del West Ham.

B.D.S.