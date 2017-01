Calciomercato Serie A, Tavecchio: "Se gli investimenti sono seri e legali, ben venga la Cina"

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

18/01/2017 15:22

TORNEO PER DISABILI TAVECCHIO - A margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa 'Fischio di inizio per la quarta categoria' - primo torneo di calcio in Italia interamente dedicato alla disabilità - è intervenuto ai microfoni di giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio: "E' normale che ci sia tensione tra gli allenatori in un campionato che è arrivato nella seconda parte. L'adrenalina è necessaria per sviluppare il loro progetto di gioco. L'ingresso della Cina nel calciomercato? Non sarà sempre così, ho elementi per dire che anche a livello politico stanno valutando la questione. Ma se gli investimenti sono seri e legali, ben vengano. Abbiamo bisogno di risorse".

CAPITOLO NAZIONALE - Il ct Ventura sta raccogliendo le primizie di un giardino che deve crescere. I giovani italiani sono il nostro fiore all'occhiello. Ogni giorno ne scopriamo uno, spero di andare in Russia con una squadra giovane. Cosa penso dell'allargamento delle squadre coinvolte nel Mondiale? Che non cambiano i tempi e le partite: ci vogliono 7 gare per arrivare in finale, non vedo quale sia il problema".