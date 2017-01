Inter, Zanetti si coccola Gagliardini e sfida la Juventus

18/01/2017 15:08

INTER ZANETTI / Momento d'oro per Stefano Pioli e la sua squadra: le news Inter raccontano di cinque vittorie consecutive in campionato, la qualificazione ai quarti di coppa Italia e un Gagliardini, arrivato in questa finestra di calciomercato, che si è subito imposto come acquisto indovinato.

Ne parla, a margine di un evento al Senato, il vicepresidente nerazzurri Javier Zanetti: "Siamo contenti del momento della squadra, ma manca ancora tanto. Dobbiamo continuare così. La partita di ieri era importante, ci teniamo alla coppa. Ora pensiamo a domenica perché Pioli ha ragione: pensiamo una partita alla volta e a maggio vediamo dove arriveremo".

Zanetti, dopo aver parlato dell'inizio difficile ("Bisognava ritrovare la fiducia ma sapevamo che il gruppo aveva valori importanti") si sofferma su Gabigol, in campo da titolare ieri contro il Bologna: "Dopo tanto tempo senza giocare meritava questa opportunità. Non era semplice per lui, ma abbiamo tanta fiducia. Sono d'accordo con Pioli: con i giovani bisogna lavorare e avere la pazienza di farli abituare al campionato italiano". Non ha bisogno di ambientarsi Gagliardini, subito a suo agio con la maglia dell'Inter: "Siamo contentissimi per quello che ha fatto in queste due partite soprattutto perché lui non è solo il presente, rappresenta il futuro della nostra società".

Inter, Zanetti su scudetto e ambizioni Suning

Zanetti ha parlato anche del campionato: "Speriamo resti avvincente fino all'ultimo. La Juve è favorita ma ci sono tante squadre che sognano di lottare fino alla fine. Mancata squalifica di Allegri? Pensiamo al campo e non alle polemiche. Questo campionato è bello e competitivo, speriamo resti così fino alla fine".

Infine, una battuta sul Suning: "Ha grandi ambizioni e rispetta la storia dell'Inter. Credo sia un buon punto di partenza per un futuro promettente".

B.D.S.