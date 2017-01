Calciomercato Roma, Spalletti è chiaro: "No apprendisti. Defrel? E' forte"

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/01/2017 14:48

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL SPALLETTI - E' un Luciano Spalletti estremamente chiaro quello che in conferenza stampa, alla viglia della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, risponde alle domande dei cronisti sul calciomercato Roma. "Questa rosa è forte e mi bastano quindici giocatori. Sono stati bravissimi loro ad essere duttili e disponibili, mi va bene questa rosa e sto sempre con la società. Dico che se ha bisogno di fare qualcosa sul mercato, va bene. Se c'è la possibilità di mandare qualcuno a giocare va bene, ma se va via qualcuno va sostituito. Siamo andati a giocare trasferte fondamentali senza riserve nel reparto offensivo. Se capitava una situazione di difficoltà maggiore... Il messaggio è non abbiamo tempo per lavorare sull'apprendista. Servono giocatori che danno subito il rendimento. Musonda bocciato? Non ho bocciato nessuno, sarà uno dei più forti ma in questo momento non gioca. La società sta cercando questo profilo qui, ma ci vuole un giocatore pronto".

Calciomercato Roma, Spalletti su Defrel: "Chiedete a Massara"

Spalletti ribadisce ancora di più il concetto: se deve arrivare qualcuno dal calciomercato, deve essere pronto ad essere buttato subito nella mischia. "Non si cerca un apprendista ma un professionista che se c'è bisogno di fare qualcosa deve saperla fare bene". Il nome che circola con maggiore insistenza negli ultimi giorni è quello di Gregoire Defrel del Sassuolo, calciatore in grado di fare sia l'attaccante esterno che la prima punta per far rifiatare, eventualmente, Edin Dzeko. "Mi sembra che abbia già risposto il direttore del Sassuolo, è un giocatore forte ma non ci aiuta fare nomi. Che tipo di calciatore cerchiamo? Un centrocampista offensivo, o attaccante esterno, che sia in grado di sostituire anche Edin, l'alternativa serve sempre. I nomi fateli con Massara, è giusto che li faccia lui".