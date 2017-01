Calciomercato Juventus, Luis Enrique: "Rakitic? Ora sul ponte ci vado da solo"

18/01/2017 14:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIS ENRIQUE RAKITIC / Non da oggi Ivan Rakitic è un nome che fa spesso capolino nel calciomercato Juventus: il croato non sta vivendo un momento felice al Barcellona e le voci su un suo possibile addio ai blaugrana sono ricorrenti.

Proprio per questo era inevitabile aspettarsi una domanda su di lui nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di coppa del Re tenuta da Luis Enrique. Il tecnico dei catalani non si è tirato indietro: "Rakitic è un calciatore importante per il club. Per il passato, il presente e il futuro".

L'allenatore ha commentato anche un'intervista recentemente pubblicata su 'France Football', dove il calciatore si dice pronto a gettarsi da un ponte per il suo tecnico: "L'intervista non è recente. Ora meglio non chiedere troppo, magari vado da solo sul ponte. Rakitic è una persona esemplare, dentro e fuori dal campo. Non voglio dare troppa importanza a queste affermazioni".

Luis Enrique ha parlato di un altro calciatore dato in uscita dal Barcellona, Aleix Vidal, escluso dalla lista dei convocati: "Posso chiamarne 18 calciatori, ne ho 25 e devo fare delle esclusioni. Questo è il lavoro dell'allenatore: prendere decisioni".

B.D.S.