Calciomercato Fiorentina, Freitas: "Kalinic-Cina? Siamo pronti a tutto"

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/01/2017 13:54

FIORENTINA KALINIC CINA - La presentazione di Marco Sportiello come nuovo portiere della Fiorentina, è stata l'occasione anche per parlare del futuro di Nikola Kalinic. L'attaccante è da settimane nel mirino del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro che, come riportato da Calciomercato.it, è pronto a spingersi fino a 38-40 milioni di euro per il cartellino del calciatore (che chiede almeno 12 milioni all'anno come ingaggio). Ieri il direttore tecnico gigliato, Pantaleo Corvino, ha smentito l'esistenza di offerte dal club cinese per l'attaccante di Paulo Sousa, ricordando l'esistenza di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina, Freitas: "Kalinic? Vogliamo tenere tutti"

L'eventuale cessione del 29enne bomber croato sconvolgerebbe il calciomercato Fiorentina. Ma il direttore sportivo del club toscano, Carlos Freitas, è pronto ad ogni evenienza: "Abbiamo calciatori importanti ed è normale che ci siano interessamenti, ma se fossero partiti tutti quelli che sono stati dati per ceduti non avremmo più una squadra - le parole del dirigente riportate da 'violanews.com' - Siamo preparati per qualsiasi eventualità, sapendo che il mercato è aperto. C'è la nuova realtà cinese che presenta cifre fuori senso e fuori mercato, ma noi siamo preparati. Kalinic? Come ha detto Corvino ieri sera, non ci sono novità. Abbiamo visto l'atteggiamento di Nikola in tutte le partite, lui è uno dei migliori professionisti che ho conosciuto, lavora con una professionalità inattaccabile e non possiamo basarci sulle voci. Fino adesso la Fiorentina ha espresso il desiderio di mantenere tutta la rosa e restare competitivo". In ogni caso, il pressing cinese su Kalinic continua.