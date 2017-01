Calciomercato Milan, situazione Deulofeu: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta) e Alessio Lento (@lentuzzo)

18/01/2017 13:30

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU - Dopo l'ottimismo di ieri che trapelava da ambienti vicini al Milan, oggi la situazione sembra essere un po' cambiata. Già nella serata di ieri vi abbiamo riportato l'inserimento di un club straniero (l'Ajax) nella corsa a Gerard Deulofeu, mentre i rossoneri rimanevano in attesa di una risposta da parte dell'Everton. La trattativa con il club meneghino è stata impostata sulla base di un prestito secco, una formula che sembra non convincere gli inglesi: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante le parti continuino a discutere dell'affare, i 'Toffees' sono in attesa di capire se possono monetizzare dalla cessione del 22enne attaccante esterno e sono pronti a dire 'no' al prestito secco in caso di offerte di diverso tipo. Il Milan è, in questo momento, meno ottimista di ieri, ma la trattativa va avanti. Attese novità nelle prossime ore.