18/01/2017 13:19

IBRA RINNOVO / Un prolungamento fino al 2019 per Ibrahimovic. Secondo 'The Sun', lo United potrebbe allungare per altri due anni l'accordo dello svedese, in sintonia con quanto richiesto da Mourinho. L'accordo dello svedese prevedeva comunque un'opzione per la stagione 2017-2018.

I.T.