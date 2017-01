Calciomercato Torino, non solo Premier per Belotti

18/01/2017 12:51

BELOTTI ATLETICO BORUSSIA / Il recente rinnovo contrattuale ha consentito al Torino di inserire una clausola rescissoria di ben 100 milioni di euro per Andrea Belotti. Una mossa strategica astuta e lungimirante, visto il rendimento impressionante del bomber granata. Il suo nome è finito da tempi non sospetti sul taccuino di Arsenal, Chelsea e Liverpool, ma le big inglesi non sono le uniche squadre che hanno attivato i propri radar sul 23enne di Calcinate. La prossima estate, infatti, potrebbe scatenare un autentico valzer di punte che, a lungo raggio, potrebbe coinvolgere anche il calciomercato Torino.

Calciomercato Torino, sirene spagnole e tedesche per Belotti

Tra gli attaccanti maggiormente corteggiati, dobbiamo annoverare Antoine Griezmann e Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo è un obiettivo sensibile del Manchester United, il secondo piace da tempi non sospetti a Manchester City, Psg e Real. Qualora, come sembra, dovessero realmente decidere di cambiare aria, Atletico Madrid e Borussia Dortmund si getterebbero sul mercato per trovarne un degno sostituto e Belotti diventerrebe un serio candidato alla loro successione, viste le sue caratteristiche tecniche e temperamentali.

D.T.