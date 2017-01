Calciomercato Fiorentina, Antognoni su Kalinic: "Non sarebbe facile sostituirlo"

dall'inviato Andrea Corti

18/01/2017 12:33

ANTOGNONI KALINIC / In occasione dell'evento 'Fischio di inizio per la quarta categoria', Antognoni si è espresso così sul futuro di Kalinic: "Non c'è niente di certo, sarebbe perdita grave e non sarebbe facile trovare sostituto all'altezza", parole del dirigente della Fiorentina agli inviati presenti, tra cui quelli di Calciomercato.it. Dopo aver dato un ok di massima alla cessione per 40 milioni, la Fiorentina aspetta l'accordo tra l'attaccante croato e il Tianjin Quanjian.