Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Sosa: "Stasera incontro con Josè"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/01/2017 12:08

CALCIOMERCATO MILAN SOSA / Il Fenerbahçe e alcuni club cinesi hanno provato a tentare Josè Sosa con delle offerte importanti. Ma la posizione del centrocampista del Milan non è affatto cambiata rispetto a due mesi fa, come confermato anche ieri sera dall'amministratore delegato rossoonero Adriano Galliani che ha, di fatto, 'blindato' il calciatore a Milanello d'accordo con il tecnico Vincenzo Montella. Dunque, una situazione limpida per quanto riguarda il calciomercato Milan e il futuro del 31enne centrocampista argentino, arrivato l'estate scorsa dal Besiktas per circa 8 milioni di euro.

Calciomercato Milan, agente Sosa: "Vuole ripagare fiducia"

Posizione confermata anche dall'agente del calciatore, Favio Bilardo, ai nostri microfoni. "E' normale che ci siano degli interessamenti in questo periodo, ma l'intenzione di Sosa è chiara: vuole ripagare la fiducia del club che pochi mesi fa ha investito molto per averlo. Sta benissimo a Milano - prosegue a Calciomercato.it - , così come tutta la sua famiglia. Attende le sue occasioni, col Torino in Coppa Italia ha fatto molto bene. E la stessa società non ci ha comunicato la volontà di cederlo. Non ho ancora visto Josè, ci incontreremo stasera. Poi, si sa, le cose cambiano in fretta e tutto può succedere nel calciomercato. Ma la nostra idea è chiara".