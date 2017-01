Calciomercato, Cina: telenovela Kalinic. Da Ronaldo a Cavani: caccia ai gol 'europei'

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

CINA KALINIC ATTACCANTI / Il calciomercato invernale edizione 2017 ha confermato il risveglio del gigante dormiente del calcio mondiale: la Cina. Il massimo campionato di Pechino, infatti, ha proseguito e anzi aumentato il trend che lo aveva visto protagonista già nelle scorse due sessioni di trasferimenti e, in maniera minore, anche negli anni passati (basti pensare a Didier Drogba e Nicolas Anelka). Il trasferimento che ha scosso il calciomercato estero è stato senza dubbio quello di Carlos Tevez : dal Boca Juniors allo Shanghai Shenhua (quasi 40 milioni di euro l'anno di ingaggio) e quello di Oscar dal Chelsea allo Shanghai SIPG. Il calciomercato cinese 'terrorizza' i bomber d'occidente: Kalinic è vicino al Tianjin Quanjian ma non è l'unico bomber europeo corteggiato: da Cristiano Ronaldo a Lewandowski passando per Aubameyang e Diego Costa.

Fiorentina: Kalinic attende il Tianjin di Cannavaro

Uno dei club protagonisti di questa pazza sessione di trasferimenti in salsa orientale è il neopromosso Tianjin Quanjian, allenato dall'ex capitano della Nazionale italiana Fabio Cannavaro. La squadra di Tientsin ha già strappato Axel Witsel alla concorrenza italiana della Juventus (rimasta col cerino in mano) ed è in attesa di piazzare il colpo Nikola Kalinic. L'attaccante croato classe '88 è un punto fermo della Fiorentina di Paulo Sousa ma il suo futuro sembra essere sempre più ad Oriente. Sono ore decisive: la Fiorentina è pronta ad accettare l'offerta del Tianjin ma Kalinic aspetta la proposta giusta per l'ingaggio, che dovrà ammontare ad almeno 12 milioni di euro netti a stagione, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it.

Il ds viola Pantaleo Corvino oggi è stato chiaro: "Nessuna offerta, tutti sanno della clausola rescissoria". Firenze-Cina, sola andata? Potrebbe essere la stessa tratta di Mauro Zarate, che potrebbe dare il benestare ad un trasferimento in Oriente visto il poco minutaggio concessogli da Paulo Sousa, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it. Discorso simile per Antonio Cassano, fuori rosa alla Sampdoria e in attesa di offerte ufficiali dall'Oriente dopo alcuni sondaggi da parte dello Shandong Luneng (club di Graziano Pellè) e del Guangzhou R&F.

Cina, caccia ai gol 'europei': da Ronaldo a Cavani

La Chinese Super League si sta arricchendo di campioni a suon di milioni. Le cose potrebbero cambiare a breve: il governo cinese sta pressando per un cambiamento del regolamento che limiti l'utilizzo degli stranieri. Le modifiche dovrebbero essere ratificate in breve tempo. Una notizia che sicuramente cambierà le cose, almeno in parte. A confermarlo è stato proprio il presidente del Tianjin Quanjian Shu Yuhui che ha rivelato l'interesse per Radamel Falcao. Ma anche per Benzema, Diego Costa e Cavani. Per Diego Costa infatti il Chelsea non ha intenzione di mollare la presa nonostante i rapporti ormai tesi con Antonio Conte, come raccolto da Calciomercato.it.

Non solo loro, però. La massima serie cinese vuole i gol dei principali bomber europei. E chi meglio di Cristiano Ronaldo, pallone d'oro in carica e miglior giocatore del 2016? Per lui alcuni club cinesi erano disposti a pagare un ingaggio annuale di 150 milioni di euro, come rivelato dal suo agente Jorge Mendes. Il portoghese, però, ha declinato la proposta. Stesso iter per altri due grandi attaccanti del calcio europeo: Pierre Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund e Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Il gabonese ha resistito alle sirene dello Shanghai SIPG mentre il polacco ha detto no un ingaggio monstre da circa 40 milioni di euro, come da lui stesso dichiarato a 'SportoweFatky'. La nuova frontiera, dunque, si sposta verso l'Estremo Oriente ma la culla del calcio mondiale continua ad essere l'Europa, con i suoi grandi attaccanti.