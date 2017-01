18/01/2017 11:44

NAPOLI ATALANTA CONTI - Il Napoli non molla la presa su Andrea Conti. Come riporta 'Il Mattino', il club partenopeo potrebbe presto rilanciare per il giovane terzino che l'Atalanta valuta non meno di 15 milioni di euro. Il Napoli potrebbe passare preso all'offensiva in vista di giugno, inserendo nella trattativa i cartellini di Dezi e Grassi.



G.M.