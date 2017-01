18/01/2017 10:33

CRONACA TERREMOTO / AGGIORNAMENTO ORE 10.37 - Epicentro della scossa: circa 30 km a sud-ovest da Ascoli Piceno. Magnitudo 5.3 della scala Richter e sisma a 10 km di profondità.

La terra ha tremato ancora una volta. Paura nel centro Italia, dov'è stata avvertita una forte scossa di terremoto. In attesa di ulteriori informazioni in merito, gli effetti del sisma si sono percepiti in tutto il centro Italia, dalle Marche al Lazio, all'Abruzzo.

L.I.