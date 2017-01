Palmeiras, Felipe Melo polemico: "Ero il migliore in serie A"

18/01/2017 10:28

PALMEIRAS SERIE A MELO / Tanti gli anni trascorsi da Felipe Melo in serie A, dalla Fiorentina all'Inter, fino alla Juventus. E' ora un giocatore del Palmeiras e, nel corso della conferenza stampa, ha voluto togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa: "Per un centrocampista che deve fare lavoro sporco, quattro espulsioni, quante sono state le mie negli ultimi anni, sono poche. Sono anche tecnico, non soltanto un picchiatore. Se devo farlo però, lo farò".

BRASILE - "Credo d'aver subito un'ingiustizia. Ero il miglior centrocampista in Italia. E' soltanto mancato un ct con i co.....i per convocarmi".

L.I.