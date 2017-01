Calciomercato Juventus, rilancio per Kolasinac: la risposta dello Schalke 04

18/01/2017 09:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / La Juventus insiste per Sead Kolasinac dello Schalke 04, valutato 4 milioni di euro dal club tedesco nonostante un contratto in scadenza a giugno. Come si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo contatto tra le parti ed i bianconeri ne hanno approfittato per mettere sul piatto un'offerta da 2 milioni più bonus (la cifra complessiva può lievitare fino a 4,5-5 milioni).

Lo Schalke 04 non ha detto sì, ma non ha neanche chiuso la porta: un nuovo contatto è previsto entro il fine settimana. Il giocatore spingerebbe per la soluzione bianconera (a gennaio o a giugno), ma su Kolasinac ci sono anche diversi club inglesi.

S.D.