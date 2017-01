Calciomercato Fiorentina, Corvino su Kalinic: "Nessuna offerta. La sua volontà..."

18/01/2017 09:52

CALCIOMERCAO FIORENTINA KALINIC / Si continua a discutere della situazione Kalinic, tentato dall'ipotesi Cina. L'attaccante di Sousa è finito nel mirino di Fabio Cannavaro, che vorrebbe portarlo in 'Super League' per guidare il suo Tianjin Quanjian.

In merito si è espresso il direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che ha parlato ai cronisti a Milano: "Tutti ormai sanno che nel contratto di Kalinic è presente una clausola rescissoria. Nessuno evidentemente tenta di fare una proposta, conoscendo le nostre condizioni".

VOLONTA' KALINIC - "Non lo so. Non avendo parlato con nessuno di noi, non posso sapere se lui l'abbia fatto con altre squadre. Non conosco la sua volontà".

BADELJ - "E' nostro e rimarrà tale".

L.I.