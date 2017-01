Calciomercato Juventus, via libera dal Barcellona per N'Zonzi

18/01/2017 09:36

CALCIOMERCATO JUVENTUS N'ZONZI / Semaforo verde per la Juventus sul fronte Steven N'Zonzi: secondo quanto riferisce in Spagna il 'Mundo Deportivo', il Barcellona ha deciso di mollare la presa sul centrocampista del Siviglia, considerato troppo 'vecchio' (è un classe 1988) per giustificare un investimento da 30 milioni di euro (la cifra prevista dalla clausola rescissoria nel contratto del giocatore).

Il giocatore avrebbe ormai deciso di lasciare il Siviglia a fine stagione e - secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo citando fonti italiane - avrebbe già detto sì alla Juventus, disposta a pagare il prezzo della clausola.

L'acquisto verrà anticipato a gennaio? La Juventus non molla la presa neanche su Corentin Tolisso del Lione.

S.D.