Barcellona - Rinnovo Messi, parla l'argentino: "Se mi vogliono ancora..."

BARCELLONA RINNOVO MESSI / Un contratto in scadenza a giugno 2018 e il rinnovo che tarda ad arrivare alimentano le voci di mercato su Leo Messi. Nelle ultime ore, la stampa inglese ha addirittura parlato di una trattativa già iniziata tra Barcellona e Manchester City per una clamorosa 'reunion' con Pep Guardiola, ma gli scenari sembrano essere diversi, almeno al momento. In una lunga intervista alla rivista 'Coach', infatti, a chi gli chiedeva di un suo futuro in Premier League, l'asso argentino ha risposto così: "Ho sempre detto che il Barça mi ha dato tutto e io resterò qui finché loro mi vorranno". Parole chiare e inequivocabili, anche se quel 'finché mi vorranno' può essere interpretato come un messaggio ai naviganti sul fronte rinnovo.

Rinnovo Messi, la 'pulga' si confessa

Abbandonando poi le tematiche legate al calciomercato, ma rimanendo in ambito Premier, la 'pulga' ha tessuto le lodi di Guardiola e Rooney. "Pep è un allenatore di successo, si adatterà al campionato e sono convinto che avrà successo anche in Inghilterra. Ho sempre avuto un grande rispetto per Rooney, è da anni uno dei migliori calciatori della nostra generazione". Un campione tira l'altro, ecco il 'Messi pensiero' su Cristiano Ronaldo. "C'è rispetto reciproco. E' un grande giocatore che ha raggiunto moltissimi traguardi". L'obiettivo principale di Messi è continuare a vincere titoli, come testimonia anche la scelta del suo gol preferito, quello del 2-0 nella finale Champions contro lo United. "Lo scelgo non per la bellezza, ma per l'importanza. Abbiamo chiuso la gara con quella rete. D'altronde, a cosa serve un bel gol se non ti fa vincere?".

