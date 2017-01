Calciomercato Milan, si lavora per Deulofeu: il punto sulle formule

18/01/2017 09:45

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / La pista che porta a un nuovo esterno d'attacco, che possa sostituire all'occorrenza Suso e Niang, come fatto a volte da Bonaventura, è l'unica concreta per questo mercato di gennaio.

Il Milan resta sulle tracce di Deulofeu, come confermato da Calciomercato.it e, sul fronte rossonero, c'è ottimismo per la buona riuscita dell'acquisto. Non sembra però una trattativa che possa concludersi a breve.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa chiarezza sulla questione della formula. Esistono infatti alcuni paletti. Non è possibile infatti aggiungere il diritto di riscatto, dal momento che il Barcellona ha inserito un diritto di 'recompra' per il 2017 nella trattativa per la cessione del giocatore all'Everton, così come una prelazione al riacquisto nel 2018.

L'alternativa sarebbe quella del prestito secco, sulla quale il Milan lavora al momento, mentre i 'Toffees' proporrebbero una cessione definitiva. Il Milan esclude però quest'ipotesi, intendendo chiudere a costo zero questa finestra invernale, in attesa della definitiva cessione del club.

Si potrebbe infine chiudere per un prestito oneroso, tenendo conto di quanto risparmiato dall'ingaggio di Luiz Adriano.

L.I.