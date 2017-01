Calciomercato Inter, si lavora sugli esuberi: quante piste per Ranocchia

18/01/2017 08:55

CALCIOMERCATO INTER ESUBERI / Al momento il mercato in entrata dell'Inter sembra possa dirsi chiuso, con Pioli che dovrà con questi uomini mirare al ritorno in Champions Leaugue o, come 'piano B', confermare l'Europa Leaugue.

Resta da capire se i nerazzurri riusciranno a trattenere, almeno in questa sessione di mercato, giocatori come Banega e Kondogbia, i cui profili interessano in Cina e in Premier League ma, allo stato attuale, Ausilio lavora soprattutto sulle uscite degli esuberi.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Bastia sembra aver trovato l'intesa con Yao. Manca però quella con l'Inter. Sul fronte Gnoukouri si pensa a una possibilità estera, dal momento che il giocatore ha rifiutato l'opzione Crotone. Miangue potrebbe invece aggregarsi al Cagliari di Rastelli. E' questa la cessione più vicina al concretizzarsi. Si attende ora il via di Suning per il prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda Biabiany, resta vivo l'interesse del Jiangsu ma il tutto potrebbe essere bloccato dalla nuova riforma cinese sul numero di stranieri. Tante le squadre infine per Ranocchia, che in Premier è intrigato dell'ipotesi West Ham (meno dall'Hull City). In Italia invece, dovesse infine partire Acerbi, si aprirebbe la pista Sassuolo, oltre al Bologna.

L.I.