Calciomercato Juventus, ecco quando si decide il futuro di Allegri

18/01/2017 08:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco in casa calciomercato Juventus: secondo quanto si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, tra fine marzo e i primi di aprile - a meno che la squadra bianconera sia ancora in corsa in Champions League in quel periodo - è previsto l'incontro decisivo tra l'allenatore livornese ed il direttore generale e amministratore delegato della Juve Beppe Marotta per discutere del destino del tecnico, corteggiato in Premier League e stuzzicato da un'avventura in Inghilterra.

Tra i principali indiziati a raccogliere l'eredità dell'eventuale 'dopo Allegri' c'è l'attuale allenatore della Fiorentina Paulo Sousa.

S.D.