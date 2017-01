Calciomercato Napoli, Duvan Zapata fa gola: ecco lo scambio possibile

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

18/01/2017 08:40

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA POLITANO / Il Napoli di Sarri ha vagliato svariate opzioni per ovviare alla mancanza di una prima punta, dato il grave infortunio occorso a Milik. Tante le piste ipotizzate, tra le quali anche il ritorno anticipato di Duvan Zapata, dietro pagamento di una penale in favore dell'Udinese.

Una manovra che avrebbe privato i bianconeri di un pezzo importante del loro gruppo e, forse, incrinato un po' i rapporti tra i due club, risultati chiave del mercato degli ultimi anni degli azzurri. I fatti infine hanno detto altro, ovvero che a mercato aperto il Napoli ha subito chiuso per Pavoletti, lasciando Duvan fino al termine della stagione in quel di Udine.

A giugno la punta colombiana farà ritorno in azzurro e probabilmente partirà col resto della squadra per Dimaro, dove Sarri lo troverà di certo maturato. Al di là del primo anno, in cui ha faticato a causa di un infortunio, la seconda stagione friulana di Duvan è stata cruciale per la sua crescita. Scatti, dribbling, sponde, difesa della palla e gol. Una prima punta classica insomma, che farebbe gola a svariati club, in Italia e all'estero.

Con Napoli è scaturito un certo feeling ma pare difficile ipotizzare che Zapata possa accettare di fare la terza scelta in azzurro. Con Milik, Pavoletti e l'alternativa Mertens, Sarri sarà più che coperto per la prossima stagione in quel ruolo.

Calciomercato Napoli, l'addio di Zapata completa la rosa di Sarri

Come detto, un profilo come quello di Duvan Zapata potrebbe far gola a tanti club, come ad esempio al Sassuolo. Il club neroverde, nella persona del presidente Squinzi, ha ribadito che Defrel sarà incedibile fino al termine della stagione. La squadra ha bisogno di lui e, nonostante l'interesse della Roma, non lascerà il Sassuolo.

In estate però i discorsi saranno alquanto differenti, con Di Francesco che avrà bisogno di un attaccante di peso e, al tempo stesso, di movimento. Zapata riesce a conciliare i due aspetti e potrebbe rappresentare la chiave per un'intrigante trattativa.

Il Napoli potrebbe mettere sul piatto il suo cartellino per arrivare a uno dei talenti degli emiliani: Politano. L'esterno classe '93 è ritenuto uno dei migliori talenti del nostro calcio e potrebbe ricoprire all'occorrenza sia il ruolo di Callejon che quello di Insigne, sul quale sono in aumento le voci di mercato.

Il suo contratto scadrà nel 2021 e non sarà semplice strapparlo al Sassuolo ma, dietro la giusta offerta e con la tentazione di far proprio un colosso come Duvan Zapata, il finale potrebbe risultare roseo.