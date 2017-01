Serie A, Pirlo: "Juve la più forte, Inter ha prospettiva. Milan? Bel futuro". E sul ritiro...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

18/01/2017 08:22

SERIE A INTERVISTA ANDREA PIRLO / Il centrocampista del New York City Andrea Pirlo ha concesso una lunga intervista a 'La Repubblica'.

RITIRO - "Domenica ho il raduno del New York City, poi il ritiro in Florida. Ultima stagione? Vedremo. Per adesso c'è questa e me la voglio godere. Spero di finirla bene, poi vedrò come mi sento. Confermo che quando smetterò, resterò nel calcio. Ho ancora tanta passione, mi piace vederlo e parlarne, non sono nauseato o saturo. È la cosa che so fare meglio. Non so ancora in quale ruolo: dirigente, allenatore, chissà. Non puoi capirlo prima. Quasi tutti i miei ex compagni che hanno smesso oggi allenano. E sono appassionatissimi. (...) Il calcio è la mia vita".

CALCIO ESTERO - "Finalmente abbiamo capito che il calcio non si gioca solo in Serie A. Qui negli Stati Uniti c'è un approccio al calcio più sereno. Era quello che cercavo. E poi sul campo si fa sul serio: se uno ha voglia di farsi una passeggiata, ha sbagliato posto. Il calcio qui è in costante crescita, è già diventato il terzo sport, dopo basket e football, con un numero di praticanti altissimo, tra bambini e ragazze. La Cina? Non conosco quel calcio, ma so che qui non è possibile quel tipo di investimenti. Nel professionismo americano ci sono regole su costi e ricavi, c'è il salary cap, senza che questo ostacoli la crescita tecnica. Nazionale? Il calcio è uguale per tutti, la MLS è soltanto più lontana. Tra me e Conte non c'erano segreti: l'Europeo non era una mia priorità, altrimenti sarei rimasto alla Juve. Giovinco ha fatto bene a Toronto. Lo convocherei. Penso che la Nazionale di Ventura andrà ai Mondiali".

KHEDIRA-NEW YORK CITY - "Del mercato non ho idea, faccio il giocatore. Siamo una squadra competitiva, la prima ad avere raggiunto i play-off a soli 2 anni dalla nascita del club. Ora cerchiamo un passo avanti, dipenderà dal lavoro".

LA JUVENTUS - "Ha una grande classe dirigente. In Italia è la più forte, basta che ritrovi il ritmo: una battuta d'arresto ogni tanto fa bene. In Europa può arrivare fino in fondo, anche se la Champions League ha tante variabili".

L'INTER - "Si è ripresa bene, ha prospettiva. È piena di buoni giocatori".

IL MILAN CINESE - "Campioni come Maldini ce ne sono stati pochi, vorrebbe trasmettere quello che lui è stato per il Milan. È un peccato. Se Fassone ha contattato anche me? Le voci le ho sentite anch'io, ma sto ancora giocando e non sarei in grado di dare una mano a una società, che sia il Milan, l'Inter, la Juventus o il Brescia. In futuro vedrò. Sulla trattativa con i cinesi si vedrà nei prossimi mesi. Per ora parla il campo e vedo un bel futuro, grazie al lavoro di Montella e ai tanti italiani".