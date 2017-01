Calciomercato Milan, rinnovo e tre fattori: torna la paura per Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

18/01/2017 07:52

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / L'ennesimo rigore parato nella sua giovane carriera (ad Adem Ljajic nella partita di campionato contro il Torino) ha fatto tornare di moda in casa calciomercato Milan le paure sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portierino rossonero compirà 18 anni il prossimo 25 febbraio e solo a quel punto potrà negoziare il nuovo contratto col Milan.

Come si legge sulle pagine di 'Tuttosport', il suo agente Mino Raiola chiederà 5 milioni di euro all'anno per 5 stagioni, forte dell'interesse sul calciomercato europeo di Juventus (che lo considera l'erede naturale di Gigi Buffon), Real Madrid (che cerca un portiere che dia serenità per i prossimi 10 anni) e Manchester United (che potrebbe puntare Donnarumma nel caso in cui il Real acquistasse De Gea).

L'asta internazionale per Donnarumma è solo uno dei tre fattori che determineranno il futuro di Donnarumma al Milan. Gli altri due? Il closing della trattativa per il passaggio del Milan in mano cinese e la qualificazione in Champions League.