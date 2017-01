Calciomercato Juventus, l'Arsenal ci riprova: Alexis Sanchez per Pjanic!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

18/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEXIS SANCHEZ PJANIC / Torna di moda un suggestivo scambio di calciomercato Juventus-Arsenal, già prospettato sulle pagine di Calciomercato.it lo scorso 3 gennaio: Miralem Pjanic per Alexis Sanchez.

Come ribadito questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', i 'Gunners' hanno proposto al club bianconero l'acquisto dell'attaccante cileno, già cercato dalla Juventus nel 2011 (quando dall'Udinese si trasferì al Barcellona) e ora alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo del contratto coi 'Gunners' in scadenza nel 2018, in cambio del centrocampista bosniaco ex Roma. L'Arsenal, nel 2014 pagò Alexis Sanchez, 48 milioni ed ora valuta il suo cartellino tra i 60 ed i 70 milioni, ma lo stallo sul rinnovo potrebbe ridimensionare le pretese dei 'Gunners'. C'è anche il Psg. La Juve, da par suo, per ora non è disposta a privarsi di Miralem Pjanic, nonostante per Massimiliano Allegri non sia indispensabile. Da qui a giugno tutto può accadere...