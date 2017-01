Calciomercato Siviglia, ESCLUSIVO: le ultime su Ganso

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

18/01/2017 06:47

SIVIGLIA GANSO FENERBAHCE / I primi mesi andalusi di Ganso non sono certo stati da incorniciare. Titolare in rarissime occasioni, il centrocampista brasiliano tra panchine e mancate convocazioni, non vede il campo in Liga dal 19 novembre. Una situazione che può stare stretta al giocatore e che, contestualmente, imporrà delle riflessioni anche al Siviglia durante questa sessione di calciomercato.

Di recente, si è parlato anche di un possibile ritorno al San Paolo nell'affare Rodrigo Caio, ma ad oggi, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, si registrano interessamenti dalla Turchia. Il Fenerbahçe in particolare ha manifestato il proprio interessamento, anche se non ha ancora inviato un'offerta ufficiale al club andaluso.