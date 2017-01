Calciomercato Inter, Palacio: "Ho la fiducia di Pioli"

18/01/2017 00:36

INTER PALACIO - Ha ritrovato la via del gol Rodrigo Palacio. Una rete, quella firmata in Coppa Italia contro il Bologna, che avvicina l'attaccante argentino alla 'riconferma' in nerazzurro almeno fino a giugno: "Questa rete mi dà tanta fiducia, il mister stesso me ne ha data e lo ringrazio - ha detto nel post-gara Palacio a 'Inter Channel' - Sto lavorando per aiutare la squadra: questa è un'altra Inter, non dobbiamo mollare nulla. Anche domenica con il Palermo bisogna vincere".

G.M.