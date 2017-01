18/01/2017 05:11

CALCIOMERCATO CROTONE RAICEVIC / Nome nuovo per il Crotone. I calabresi, alla ricerca di rinforzi, starebbero guardando in serie B per puntellare l'attacco. L'ultimo nome - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - porterebbe a Filip Raicevic del Vicenza. Incontro tra le parti fissato per giovedì.

M.S.