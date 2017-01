Calciomercato Juventus, affare Orsolini: retroscena Milan

17/01/2017 23:42

JUVENTUS ORSOLINI MILAN - Manca ormai solo l'ufficialità per l'ingaggio di Orsolini da parte della Juventus. L'agente del giovane attaccante, Donato Di Campli, ha svelato alcuni retroscena in proposito: "Abbiamo definito tutto, domani ci sarà lo scambio dei documenti e il ragazzo giovedì sosterrà le visite mediche con la Juventus. Tante squadre lo hanno cercato, ma la Juve è una scelta giustissima per lui - ha dichiarato il procuratore a 'Sky Sport' - Ora toccherà al ragazzo dimostrare quanto fatto vedere all'Ascoli. Io sono di parte, però per me diventerà un campione e presto indosserà la maglia della Nazionale. Il Milan? Era una trattativa reale, ho incontrato Galliani e ieri l'ho ringraziato per la disponibilità. Lui mi ha spiegato che non poteva chiudere per Orsolini perché non ha ricevuto la ratifica dei cinesi. Quello del Milan era un progetto importante e del giocatore ne avevo parlato anche con Montella: piaceva al tecnico e lo avrebbero preso subito".



G.M.