Inter-Bologna, Gagliardini: "Siamo stati ingenui. Nazionale? Magari..."

17/01/2017 23:37

COPPA ITALIA INTER BOLOGNA / Ancora una partita da titolare per Gagliardini. Il nuovo arrivato, in casa Inter, ha commentato il successo in Coppa Italia contro il Bologna, arrivato ai tempi supplementari: "Ci hanno messo in difficoltà e noi siamo stati un po' ingenui - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' l'ex Atalanta - Siamo felici per il passaggio del turno e ora si pensa al Palermo. Professor Gagliardini? L'inserimento è arrivato grazie al gruppo e al tecnico. Nazionale? Magari, io penso partita dopo partita".

M.S.