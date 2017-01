Calciomercato Juventus, agente Verratti: "Il PSG è un problema"

17/01/2017 23:11

JUVENTUS PSG VERRATTI - Si allontana il possibile ritorno di Marco Verratti in Italia. Donato Di Campli, agente del regista della Nazionale nel mirino di Juventus e Inter, ha rivelato: "Ci pensano un po' tutti, ma è un problema portarlo via da Parigi. E' l'idolo dei tifosi e poi fa parte di un progetto importante con il PSG, a cui è legato da un contratto fino al 2021 che deve rispettare - ha detto il procuratore a 'Sky Sport' - Marco vuole vincere e s'è possibile a Parigi. Se questo non sarà possibile, vedremo cosa succederà. Juventus? Non ho parlato con loro di Verratti, mi hanno detto solo come sta. Hanno parlato soltanto con l'Ascoli per Orsolini. Bayern Monaco? Mai ricevuto offerte da parte del club tedesco".



G.M.