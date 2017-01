17/01/2017 22:53

COPPA D'AFRICA MALI EGITTO - Finisce a reti bianche il match del Gruppo D di Coppa D'Africa tra Mali ed Egitto. In campo per 70 minuti il romanista Salah: per lui nessun acuto e un'ammonizione a referto. In testa al raggruppamento dopo la prima giornata c'è il Ghana, vittorioso nel pomeriggio sull'Uganda.



Mali-Egitto 0-0



Classifica Gruppo D: Ghana 3 punti; Mali ed Egitto 1; Uganda 0.



