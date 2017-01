17/01/2017 22:31

MILAN DONNARUMMA TORINO / Gigio Donnarumma è stato uno dei protagonisti di Torino-Milan. Il giovane portiere ha dato il via alla rimonta rossonera grazie al rigore parato a Ljajic. L'estremo difensore è tornato sul match di ieri, lasciando un messaggio sul proprio profilo di Instagram: "Noi non molliamo mai e adesso testa e cuore a sabato". Il prossimo match per il Milan sarà contro il Napoli.

M.S.