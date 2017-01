Calciomercato Inter, ultime CM.IT: Marsiglia fissa il prezzo di Thauvin

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

17/01/2017 22:10

INTER MARSIGLIA THAUVIN - Florian Thauvin potrebbe lasciare nuovamente il Marsiglia con l’eventuale ritorno al 'Velodrome' di Payet. Come raccolto da Calciomercato.it, il club allenato dell’ex romanista Garcia valuta 25-30 milioni di euro il cartellino del 23enne attaccante francese. Oltre all'Inter, Thauvin negli scorsi mesi è stato accostato anche a Roma e Lazio in Italia. Non è da escludere, comunque, che in questa sessione del calciomercato di gennaio si facciano avanti dei club inglesi per l’ex Newcastle. Il giocatore classe ’93 ha finora collezionato 22 presenze totali in stagione, condite da 5 reti e 3 assist decisivi.

G.M.