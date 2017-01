Inter-Bologna, curiosità e applausi per Gabigol

17/01/2017 21:54

INTER BOLOGNA GABIGOL - C'era grande attesa per l'esordio da titolare di Gabigol con la maglia dell'Inter nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Il giovane attaccante brasiliano è stato accolto dal boato di 'San Siro' alla lettura delle formazioni e ogni sua giocata è stata accompagnata dagli applausi della 'San Siro' nerazzurra. Gabigol si è dato molto da fare nei primi 45' di gioco, segnalandosi per qualche spunto interessante senza però trovare ancora la zampata decisiva. Ma c'è ancora tutto il secondo tempo per colpire e sbloccarsi con la casacca interista.

G.M.