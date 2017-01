Calciomercato Juventus, Yaya Touré-Cina: offerta da 31 milioni!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

17/01/2017 21:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS YAYA TOURE' - Niente Cina, almeno per Yaya Touré. Accostato di recente anche alla Juventus e all'Inter prima dell'addio di Mancini in panchina, il centrocampista ivoriano non lascerà il Manchester City (con cui è in scadenza a giugno) in questa finestra di calciomercato. Touré rimanda al mittente le ricchissime offerte cinesi, come rivelato dal suo procuratore Dimitri Seluk: "Confermo che a Yaya è arrivata una proposta con un ingaggio da 600mila euro a settimana (cira 31 milioni all'anno!) dal club cinese del Jiangsu Suning - ha dichiarato il procuratore a 'Sky Sports' - Ma Yaya gioca su un altro livello e il campionato cinese non è di quella categoria. Vuole continuare a giocare ad altissimi livelli ed è molto felice di restare al Manchester City".