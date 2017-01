17/01/2017 21:13

CALCIOMERCATO CAGLIARI NOVARA FARAGO'/ Nuovo acquisto in arrivo in casa Cagliari. I sardi e il Novara - si legge su 'GazzaMercato' - avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento di Paolo Faragò. Per l'esterno classe 1993 i sardi verseranno circa due milioni di euro più bonus.

M.S.