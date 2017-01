17/01/2017 20:46

CALCIOMERCATO TORINO ARAMU / Futuro in Serie B per Mattia Aramu. Il centrocampista lascia il Torino per vestire la maglia della Pro Vercelli. Il calciatore - come si legge sul sito ufficiale del club granata - si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione per i vercellesi e contropzione per il Torino.

M.S.