PAGELLE E TABELLINO DI INTER-BOLOGNA: Murillo super, Maietta sotto tono

Marco Di Nardo

17/01/2017 23:42

PAGELLE E TABELLINO DI INTER BOLOGNA PROMOSSI E BOCCIATI – Grazie una splendida rovesciata di Murillo, e ad un gol a testa di Palacio e Candreva, l’Inter di Pioli conquista l’accesso ai quarti di Coppa Italia. A niente è servita l’ottima prestazione di Dzemaili per il Bologna di Donadoni. Ancora una volta male Eder e Maietta.

INTER

Carrizo 6 – Non può far nulla sui gol di Dzemaili e di Donsah. Bravo sia nelle uscite anche che in quelle basse.

D'Ambrosio 5 – Tanta partecipazione alla fase offensiva, ma sono tanti gli errori commessi in entrambe le fasi di gioco.

Medel 6,5 - A due mesi dall’infortunio patito nel derby, il cileno mette in mostra tutta la sua determinazione nelle entrate e nel guidare la difesa nerazzurra.

Murillo 7,5 – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, segna al 33’ un gran gol di rovesciata. A dispetto delle precedenti gare, gioca con molta calma effettuando buone chiusure e spazzando la palla senza fronzoli, quando è richiesto.

Ansaldi 5 – Molto partecipe alla fase di costruzione, sovrapponendosi spesso ad Eder, anche se i suoi cross non sempre sono precisi. Sbaglia la posizione, in occasione del gol di Donsah.

Gagliardini 7 – Così come col Chievo, anche contro il Bologna, dimostra di giocar palla con tranquillità, alternandosi con Kondogbia nella fase di costruzione.

Kondogbia 7 – Con Gagliardini al suo fianco, riesce a fare meglio entrambe le fasi di gioco. Cresce molto nel secondo tempo.

Gabriel 6 – Si muove tanto, alla ricerca costante di una posizione ma creando allo stesso tempo degli spunti di gioco interessanti. Dal 71’ Candreva 7 – Segna al 98’, il suo quinto gol stagionale. Il suo continuo movimento senza palla, tiene in apprensione la difesa del Bologna.

João Mário 7 – Da un suo calcio d’angolo, arriva lo stupendo gol di Murillo al 33’. Perfetto l’assist per Palacio, in occasione del secondo gol nerazzurro. Manca il gol del 4 a 2 al 113’ su assist di Icardi.

Éder 5 - Poco preciso sotto porta, è spesso lento nell’ultimo passaggio. Ripiega molto poco in difesa e quando lo fa, non è mai realmente in aiuto ad Ansaldi. Dal 93’ Brozovic 6 – Utile soprattutto nel creare densità a centrocampo per protegger il tre a due.

Palacio 7 – Bravo nell’attaccar la profondità alle spalle di Maietta, segnando al 38’, il gol del raddoppio su assist di João Mário. Cresce ulteriormente nel secondo tempo. Dal 72’ Icardi 5,5 – Lotta come può su ogni pallone, ma dimostra di esser poco cinico sotto porta.

All. Pioli 6,5 – La sua Inter gioca un calcio piacevole ma le manca ancora il giusto equilibrio che l’espone a contropiedi avversari molto pericolosi.

BOLOGNA

Da Costa 6 – Incolpevole sui tre gol dell’Inter. Bene nei disimpegni con i piedi.

Krafth 6 – Rispetto a Masina, riesce a mantenere bene la posizione, concedendo poco spazio al duo Eder-Ansaldi nell’andare al cross.

Oikonomou 6 – A dispetto del suo compagno di reparto, gioca una gara molto attenta, riuscendo spesso ad anticipare l’avversario di turno. Da una sua sfortunata deviazione, arriva il gol di Candreva.

Maietta 5 – Sbaglia nel farsi attaccare alle spalle da Palacio, in occasione del secondo gol dell’Inter. Molto disattento anche in fase di costruzione, regalando spesso palla all’Inter.

Masina 5,5 – Molto timido rispetto alle precedenti gare, quando si tratta di sovrapporsi a Rizzo. Si fa cogliere spesso impreparato dai tagli di Gabriel e Palacio. Da un suo cross, arriva il gol del pareggio di Donsah.

Donsah 6,5 – Tanta grinta nel recuperar palla, aumenta il suo apporto offensivo nel secondo tempo, creando qualche grattacapo alla difesa nerazzurra. Su assist di Masina, segna il gol del pareggio al 73’.

Pulgar 5 – Rispetto a Viviano, non riesce ad imbastire veloci contropiedi.

Dzemaili 7 – Dei tre centrocampisti, è l’unico che riesce a fare bene entrambe le fasi di gioco. Su assist di Di Francesco, segna il gol dell’uno a due al 43’. Dal 72’ Nagy – Partecipa poco alla manovra bolognese.

Di Francesco 6 – Dimostra di giocar meglio sulla sinistra, creando anche l’assist che consente al Bologna di accorciare le distanze.

Destro 6 – Bravo nel protegger palla e far salire la squadra, ci impiega troppo tempo nell’andare al cross o al tiro. Dal 78’ Okwonkwo 5,5– Rispetto a Destro, non riesce a protegger palla e far salire la squadra.

Rizzo 5 – Sia a sinistra che a destra, non riesce mai a servire Destro o ad attaccare la profondità come richiesto da Donadoni. Spesso in ritardo sul possessore di palla di turno. Dal 60’ Mounier 6 – A dispetto di Rizzo, punta ad accentrarsi spesso per andare al tiro o servire gli altri due attaccanti.

All. Donadoni 6,5 – Nonostante il turn over, il suo Bologna non molla mai, andando vicino alla conquista dell’accesso ai quarti di Coppa Italia.

Arbitro: Mariani 6 – Discreta prestazione dell’arbitro della sezione di Aprilia che, sanziona con l’ammonizione, solo i falli più cattivi prediligendo il dialogo con i calciatori.

TABELLINO

INTER-BOLOGNA 3-2

Inter (4-2-3-1): Carrizo, D'Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Gabriel (71’ Candreva), João Mário, Éder (93’ Brozovic), Palacio (72’ Icardi). A disposizione: Handanovic, Berni , Andreolli, Ranocchia, Santon, Nagatomo, Miangue, Gnoukouri, Biabiany. All. Pioli

Bologna (4-3-3): Da Costa, Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina, Donsah, Pulgar, Dzemaili (72’ Nagy), Di Francesco, Destro (78’ Okwonkwo), Rizzo (60’ Mounier). A disposizione: Mirante, Frabotta, Brignani, Mbaye, Sarr, Bianconi, Viviani, Floccari, Krejci. All. Donadoni

MARCATORI: 33’ Murillo (I), 38’ Palacio (I), 43’ Dzemaili (B), 73’ Donsah (B), 98’ Candreva (I)

ARBITRO: Mariani Maurizio (Sez. di Aprilia)

AMMONITI: 51’ Donsah (B), 63’ D’Ambrosio (I), 102’ Di Francesco (B), 105’ Medel (I), 109’ Candreva (I)

ESPULSI: -