Calciomercato Frosinone, Salvini: "Crivello fondamentale. Bertoncini..."

18/01/2017 04:25

CALCIOMERCATO FROSINONE/ Il direttore generale del Frosinone Ernesto Salvini, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato dei gialloblu dopo le cessioni di Gucher e Cocco e gli acquisti di con Mokulu, Fiamozzi e Krajnc: "Il futuro di Bertoncini? Non è stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione, mi auspico si possa trovare una collocazione giusta e gradita per lui visto che praticamente è cresciuto qui a Frosinone - ha dichiarato Salvini in conferenza stampa - Churko via? Dipenderà dagli eventi, per ora è un calciatore del Frosinone. L'Avellino su Crivello? Apprendo dai giornalisti questa notizia, per noi è sempre stato un calciatore fondamentale e in questo momento serve al Frosinone visto anche il ruolo che ricopre in campo".

S.F.